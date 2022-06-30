Росгвардия уничтожила взвод ВСУ в Донбассе

Минометчики Росгвардии уничтожили взвод ВСУ из более чем 30 человек во время боевых действий в Донбассе. Об этом пресс-служба ведомства рассказала ТАСС.

Местонахождение группы пехоты ВСУ выявили во время разведки. Координаты передали росгвардейским минометчикам. В условиях угрозы артиллерийского обстрела они действовали «грамотно и решительно».

«В результате меткого огня подразделение ВСУ было уничтожено», — сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Ранее разведка Росгвардии в Донбассе зафиксировала местоположение шести операторов беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Данные передали командованию, указанные цели поразили артиллерийским огнем. Кроме того, росгвардейцы во время поисковых мероприятий в разных населенных пунктах нашли два польских гранатомета, два танковых пулемета Калашникова, два автомата, огнемет, 290 снарядов калибром 122 миллиметра, 24 килограмма тротила, а также мины, ручные гранаты и патроны к стрелковому оружию. В Харьковской области нашли два снаряда РСЗО «Град».

Перед этим росгвардейцы поймали предполагаемых дезертиров ВСУ в Луганской Народной Республике.