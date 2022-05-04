Росгвардия уничтожила под Харьковом крупный склад боеприпасов для РСЗО «Град»

Росгвардия ликвидировала крупный склад боеприпасов для реактивной системы залпового огня «Град» в Харьковской области. Об этом стало известно 4 мая. Сообщение ведомства процитировали «Известия».

Сотрудники Росгвардии выявили замаскированное место хранения вооружения националистов во время проведения спецмероприятий. Обнаружены два замаскированных схрона с боеприпасами к РСЗО «Град». Ужалось изъять и вывести в безопасное место более 600 боеприпасов. Их передали в артиллерийское соединение ВС РФ.

Также Росгвардия доложила о проведении зачистки территории Украины, которая перешла под контроль ВС РФ. Спецназ проверяет адреса «на предмет наличия членов военизированных формирований».

Накануне разведчики Росгвардии также обнаружили в лесном массиве Харьковской области крупный схрон с вооружением ВСУ. Росгвардейцы обследовали район опорного пункта, который обеспечивал движение воинских колонн, в Изюмском районе. Найдены два турецких, два шведских и три американских противотанковых гранатомета, а также боевая экипировка и запасы продовольствия на несколько суток. Росгвардия сорвала планы украинских националистов внезапно напасть на колонны ВС РФ.