Спецоперация 16 января 2023, 14:48 Росгвардия уничтожила опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра Росгвардия сообщила об уничтожении опорных пунктов ВСУ на правом берегу Днепра РИА «Новости»

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Разведчики Росгвардии выявили и уничтожили два наблюдательных и два опорных пункта украинских боевиков в Херсонской и Запорожской областях, на правом берегу Днепра. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Артиллерийские подразделения Росгвардии выявили и нанесли огневое поражения по двум наблюдательным и двум опорным пунктам украинских военных, оборудованным на правом берегу Днепра», — отметили в сообщении.

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Бойцы Росгвардии сосредоточили свои усилия на поддержке разведывательно-засадных, разведывательно-поисковых и специальных адресных мероприятий.

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Кроме того, в течение прошлой недели росгвардейцы установили 10 подозреваемых в пособничестве украинским националистам в Запорожской и Херсонской областях.

«Бойцы изъяли из обращения гранатометы различного типа и выстрелы к ним, противотанковые управляемые ракеты „Фагот“, охотничьи ружья, 40 ручных гранат, осколочно-фугасные 125-миллиметровые снаряды и более двух килограммов взрывчатых веществ», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что во время разминирования завода имени Ильича в Мариуполе росгвардейцы обнаружили гранатометы, чемоданы с минами, огнеметы и тысячи различных боеприпасов.