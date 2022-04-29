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    29 апреля 2022, 11:35

    Росгвардия рассказала о подвиге офицера в Харьковской области

    Офицер Росгвардии под обстрелом спас тяжелораненого бойца ДНР

    Максим Зинкин

    Офицер Росгвардии старший лейтенант А. Татаренко спас бойца подразделения Донецкой Народной Республики под обстрелом украинских националистов в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

    Группа Татаренко обеспечивала оборону системы залпового огня «Град». Разведка сообщила о перехваченном радиосообщении националистов о подготовке засады на позиции российских войск. Силовики приняли решение нанести контрудар.

    После прибытия на место Татаренко увидел, что в бой вступили подразделения ДНР, а один из бойцов войск республики получил ранение.

    Офицер лично вынес военнослужащего из зоны боевых действий, оказал первую медицинскую помощь и обеспечил транспортировку раненого в больницу города Изюм, где его приняли врачи.

    Ранее в Харьковской области росгвардейцы ликвидировали самоходную артиллерийскую установку.