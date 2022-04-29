Росгвардия рассказала о подвиге офицера в Харьковской области

Офицер Росгвардии старший лейтенант А. Татаренко спас бойца подразделения Донецкой Народной Республики под обстрелом украинских националистов в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Группа Татаренко обеспечивала оборону системы залпового огня «Град». Разведка сообщила о перехваченном радиосообщении националистов о подготовке засады на позиции российских войск. Силовики приняли решение нанести контрудар.

После прибытия на место Татаренко увидел, что в бой вступили подразделения ДНР, а один из бойцов войск республики получил ранение.

Офицер лично вынес военнослужащего из зоны боевых действий, оказал первую медицинскую помощь и обеспечил транспортировку раненого в больницу города Изюм, где его приняли врачи.

Ранее в Харьковской области росгвардейцы ликвидировали самоходную артиллерийскую установку.