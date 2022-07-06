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    06 июля 2022, 11:26

    Росгвардия показала фото изъятых в Донбассе боеприпасов

    Росгвардейцы изъяли в Донбассе импортные гранатометы Sokrat и Hetra

    Екатерина Виславская

    Бойцы Росгвардии изъяли в Донбассе большое количество вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Украины, в том числе импортные гранатометы Sokrat и Hetra. Фото находки ведомство показало в своем Telegram-канале.

    «Спецназовцы Росгвардии изъяли гранатометы Sokrat и Hetra иностранного производства, крупнокалиберный пулемет КОРД, выстрелы к гранатомету РПГ-7», — рассказали в ведомстве.

    Они также нашли гранаты и больше пяти тысяч патронов. Кроме того, ВСУ оставили свою военную форму, тепловизоры, дальномеры, топографические карты местности и аэрофотоснимки.

    Росгвардия показала фото изъятых в Донбассе боеприпасов | Изображение 1Источник фото: пресс-служба Росгвардии

    Росгвардейцы ранее обнаружили в Харьковской области доказательства использования украинскими войсками запрещенного оружия. ВСУ заложили порядка 640 противопехотных фугасных мин ПФМ-1С «Лепесток». Такие же травмоопасные мины нашли в Лисичанске.