Росгвардия обезвредила в Харьковской области 640 особо травмоопасных мин «Лепесток»

Очередное военное преступление украинских военных вскрыли в Харьковской области. Саперы нашли и обезвредили порядка 640 противопехотных фугасных мин ПФМ-1С «Лепесток», сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Они были разложены вблизи населенных пунктов. Минирование проводилось дистанционно, при помощи реактивной системы залпового огня «Ураган». Особенность «Лепестков» в том, что они маленькие и незаметные, но очень травмоопасные. От них могли пострадать мирные жители.

«Противопехотная фугасная мина ПФМ-1С, вес которой составляет всего 80 граммов, зачастую не убивает, но калечит человека», — объяснили в Росгвардии.

Кроме того, одно из инженерных подразделений Росгвардии за месяц обезвредило в Харьковской области более 200 взрывоопасных предметов. Накануне росгвардейцы также сообщали о разминировании железнодорожного моста.