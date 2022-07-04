Росгвардия нашла в Херсоне документы о сотрудничестве СБУ и наблюдателей ОБСЕ

Спецназ нашел в особняке бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области Вячеслава Савченко доказательства работы наблюдателей ОБСЕ в пользу украинских спецслужб. Об этом сообщила Росгвардия.

Обыск прошел в доме на улице Буденного, где раньше жил украинский генерал. Там обнаружили документы миссии международной наблюдательной организации ОБСЕ на Украине. Судя по ним, ее представители работали в Херсоне под покровительством Вячеслава Савченко. Местные жители подтвердили, что они часто бывали в его особняке.

Источник фото: Росгвардия

Спецназовцы также изъяли и передали в правоохранительные органы рукописную схему мест дислокации подразделений российской армии в Крыму, на территории Ростовской, Воронежской, Белгородской и Смоленской областей.

«Это в очередной раз подтверждает ведение сотрудниками миссии разведывательных мероприятий в интересах украинских спецслужб, а также спецслужб стран НАТО», — отметили в пресс-службе Росгвардии.