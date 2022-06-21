facebook_pixel
    21 июня 2022, 13:35

    Росгвардейцы задержали предполагаемых дезертиров ВСУ в ЛНР

    Росгвардия сообщила о задержании предполагаемых дезертиров ВСУ в ЛНР

    Максим Зинкин

    Военнослужащие спецназа Росгвардии в Луганской Народной Республики задержали 12 человек в гражданской одежде, которые предположительно являются дезертировавшими военными украинской армии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

    Росгвардейцы задержали предполагаемых дезертиров ВСУ в ЛНР

    Силовики обнаружили группу лиц в ходе проведения мероприятий по охране общественного порядка в освобожденных от националистов населенных пунктах республики. Для дальнейшего разбирательства и установления личности всех доставили в комендатуру.

    Помимо этого, в ходе осмотра территории силовики обнаружили замаскированную палатку одного из подразделений ВСУ, где находились автомат Калашникова, мины МОН-50, ВОГ-25 и гранаты Ф-1, написал RT.

    Также росгвардейцы вскрыли крупный схрон противника, изъяв два гранатомета РПГ-26, автомат Калашникова, крупнокалиберный танковый пулемет Владимирова, два гранатомета РПГ-26, боеприпасы и мобильный телефон.