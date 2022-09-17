Росгвардейцы задержали более 50 пособников ВСУ в Запорожской и Херсонской областях | 360°

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Росгвардейцы задержали более 50 пособников ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Росгвардия за неделю задержала 52 пособника ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

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Бойцы Росгвардии задержали 52 человека по подозрению в пособничестве ВСУ и Службе безопасности Украины. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Спецназ Росгвардии также обнаружил два схрона с оружием и боеприпасами на территории регионов.

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Всего росгвардейцы изъяли более 90 артиллерийских снарядов и мин, пять ручных противотанковых гранатометов, восемь реактивных пехотных огнеметов, более 4500 патронов к стрелковому оружию различных калибров, 29 единиц огнестрельного оружия, две противотанковые мины и 0,8 килограмма тротила в виде шашек по 200 граммов.

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Ранее сообщалось, что бойцы Росгвардии в Донецкой Народной Республике помогли ВС РФ уничтожить крупную группировку националистов, общие потери ВСУ составили порядка 50 человек, писала kp.ru.

Неделей ранее росгвардейцы разгромили один из опорных пунктов командования украинских военных в ДНР.

Росгвардия

Специальная военная операция РФ на Украине

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