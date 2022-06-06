Росгвардейцы уничтожили диверсантов из «Кракена» в Харьковской области

Спецназ Росгвардии во время выполнения боевой задачи в Харьковской области уничтожил разведывательно-диверсионную группу из состава националистического батальона «Кракен». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Спецназовцы находились в засаде, спустя некоторое время обнаружили группу противника численностью семь человек. Используя эффект внезапности, росгвардейцы открыли огонь и уничтожили националистов, взяв в плен выжившего боевика.

Российские военные осмотрели место боевого столкновения с нацистами, установив, что группа являлась частью националистического батальона «Кракен». Эту информацию подтвердил и пленный диверсант.

Ранее сообщалось, что за последние два месяца бойцы Росгвардии обнаружили 11 складов ВСУ в Харьковской области, а также уничтожили несколько узлов связи ВСУ.

Также недавно росгвардейцы пленили боевика ВСУ, который оказался наводчиком самоходной гаубицы «Гвоздика».