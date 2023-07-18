Спецоперация 18 июля 2023, 11:02 Росгвардейцы уничтожили американскую бронемашину ВСУ в зоне СВО Росгвардия показала момент уничтожения американской БМП М-2 «Брэдли»

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Бойцы Росгвардии в зоне специальной операции ударом беспилотника уничтожили американскую боевую машину пехоты М-2 «Брэдли». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На опубликованных кадрах видно, что бронетехника пытается уйти от преследования дрона по пересеченной местности, однако беспилотник настигает ее прямым попаданием в крышу.

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Средства объективного контроля установили факт точного поражения машины, возникший пожар и последовавший за ним взрыв боевого комплекта, что не позволит противнику восстановить технику.

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что у ведомственных подразделений в будущем появятся тяжелое вооружение и танки, писал RT. По его словам, он уже обсуждал этот вопрос с президентом страны Владимиром Путиным.

Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин заявлял, что новая техника существенно повысит эффективность бойцов в зоне боевых действий.