Росгвардейцы разминировали железнодорожный мост в Харьковской области

Бойцы Росгвардии захватили два украинских бронетранспортера, разминировали железнодорожный мост и обнаружили схрон ВСУ в одной из школ Харьковской области. Об успехах своих военнослужащих рассказала пресс-служба ведомства.

Минирование моста вскрылось во время инженерной разведки. Националисты установили на его участках и подъездах к нему противотанковые мины ТМ-62 на боевом взводе с замаскированными взрывателями. Их извлекли и передали на уничтожение.

При проведении другой операции на заброшенном предприятии на окраине населенного пункта росгвардейцы нашли хорошо оборудованные и замаскированные позиции ВСУ и БТР-80 с полными боекомплектами. Целый арсенал вооружения также обнаружили в школе, где украинские войска оборудовали схрон обмундирования, стрелкового вооружения, боеприпасов и средств личной бронезащиты. Находки вынесли и уничтожили.