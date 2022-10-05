Росгвардейцы предотвратили теракт в Мелитополе | 360°

Спецоперация 05 октября 2022, 18:29 Поделиться Telegram

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Viber Росгвардейцы предотвратили теракт в Мелитополе Сотрудники Росгвардии предотвратили теракт около жилого дома в Мелитополе

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Сотрудники Росгвардии обезвредили взрывное устройство около жилого дома в Мелитополе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление представителей пресс-службы ведомства.

«Сегодня в Мелитополе горожане обратили внимание на черный пакет, который лежал около дома 110 на улице Покровской, и сообщили о нем в полицию», — рассказали они.

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На место нахождения опасного предмета прибыли сотрудники Росгвардии. Они изучили находку горожан и выяснили, что внутри пакета лежало самодельное взрывное устройство направленного действия.

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По заявлению ведомства, мощность опасного предмета составляла около 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Росгвардейцы обезвредили устройство прямо на месте. Оставление взрывчатки около дома уже квалифицировали как попытку теракта.

После этого опасную находку жителей Мелитополя доставили в местный отдел полиции. Она стала вещественным доказательством. Устройство приобщат к остальным материалам дела по факту попытки теракта. Причастных к организации подрыва уже ищут.

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