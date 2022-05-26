Росгвардейцы перевезли жителей ДНР в безопасное место

Сотрудники Росгвардии отправились на линию соприкосновения, чтобы помочь жителям Луганской Народной Республики покинуть опасную зону. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на собственного корреспондента Даниила Левина.

Жители поселка Триполье, который находится рядом с Попасной, попросили российских военных эвакуировать их. Росгвардейцы увезли их в безопасное место на специальной бронированной машине.

«Нельзя сказать, что обстрел прекратился — так здесь не бывает», — рассказал Левин.

Также журналист показал, как российские военные используют самоходную артиллерийскую установку (САУ) во время зачистки ЛНР.

САУ используют для поражения удаленных целей. Выпущенный с дистанции от линии соприкосновения снаряд может долететь до тыла противника.

Спецотряд Росгвардии движется постепенно по территории Луганской Народной Республики, оттесняет украинских боевиков и помогая местным жителям.