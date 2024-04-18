Спецоперация 18 апреля 2024, 11:39 Росгвардейцы обнаружили в зоне СВО тайник с французскими боеприпасами для ВСУ Росгвардия нашла в ЛНР схрон ВСУ с более чем 4,5 тысячи снарядов Росгвардия / Telegram

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Сотрудники Росгвардии обнаружили замаскированный склад боеприпасов ВСУ в Луганской Народной Республике. В тайнике боевики оставили свыше 4,5 тысячи снарядов, в том числе боеприпасы OF-37 французского производства. Об этом сообщила Lenta.ru.

Росгвардейцы нашли в схроне 27 ручных осколочных и дымовых гранат с запалами, гранатометы и патроны. Все найденное оружие и боеприпасы военные отвезли на склад.

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ВСУ организовали схрон в производственном помещении и заложили его кирпичами, тщательно замаскировав. Найти тайник росгвардейцам помогла минно-разыскная собака. Схрон находился неподалеку от одного из поселков.

Ранее спецназ Росгвардии нашел спрятанный арсенал украинских боевиков на пересечении проселочных дорог в ЛНР. В спрятанных коробках лежали 10 автоматов Калашникова и патроны. Еще один тайник ВСУ находился в заброшенном доме — росгвардейцы обнаружили там самодельное взрывное устройство и ручной противотанковый гранатомет.