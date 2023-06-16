Спецоперация 16 июня 2023, 12:02 Росгвардейцы обезвредили в ЛНР взрывное устройство весом в тонну Росгвардейцы обезвредили СВУ с тонной светло-желтого вещества и 20 кг тротила в ЛНР

Читать 360tv в

Росгвардейцы обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство с тонной неизвестного вещества в Луганской Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Военнослужащие отряда специального назначения получили информацию от представителей военной контрразведки ФСБ России. С помощью этих сведений они нашли замаскированную позицию Вооруженных сил Украины. Сектор наблюдения выходил на отрезок оживленной трассы, связывающей населенные пункты.

Реклама

Росгвардейцы осмотрели позицию и обнаружили индивидуальный рацион питания иностранного производства, а также форменное обмундирование бойцов украинской армии. Но особое внимание военнослужащие обратили на концы провода, уходящие в сторону трассы.

«Разведчик-сапер установил, что провода проложены под дорожное полотно, а минно-разыскная собака по кличке Айша обозначила наличие взрывчатых веществ», — сообщила пресс-служба Росгвардии.

Специалисты поняли, что нашли подготовленный для взрыва фугас большой мощности. СВУ включало 40 герметичных полиэтиленовых мешков в заводской упаковке весом по 25 килограммов каждый — в общей сложности тонна. В мешках находилось светло-желтое вещество. В Росгвардии предположили, что это был аммонит.

В качестве взрывателя создатели СВУ использовали стандартный 25-килограммовый деревянный ящик с тротилом, внутри которого установили электрический детонатор. Один из военнослужащих сообщил, что тротил весил почти 20 килограммов.

Саперы обезвредили самодельное взрывное устройство, соблюдая все меры предосторожности. Составные части СВУ передали сотрудникам экспертно-криминалистического центра.

Ранее росгвардейцы обнаружили в одном из гаражных кооперативов ЛНР базу ВСУ, на которой готовились к диверсиям. Украинские боевики организовали там массовое производство самодельных взрывных устройств.