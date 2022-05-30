Росгвардейцы нашли в подвале дома в ЛНР брошенный командный пункт ВСУ

Ноутбуки, форму, патроны и другие ценные вещи нашли бойцы спецназа Росгвардии в подвале частного дома в одном из населенных пунктов ЛНР. В нем находился командный пункт подразделения Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба ведомства.

Украинские военные бросили его при наступлении российских войск. Бойцы спецназа нашли там ноутбуки с информацией о деятельности ВСУ, военную форму, топографические карты, более 3,5 тысячи патронов разного калибра, импортные гранатометы и выстрелы к ним.

В подвале другого дома, многоэтажного, был найден схрон националистов. Из него изъяли несколько тысяч патронов к стрелковому оружию и более 90 выстрелов для гранатометов иностранного производства.

Еще в одном схроне росгвардейцы обнаружили 40 ящиков с дальнобойными зарядами для минометов калибром 120 миллиметров, автоматы и пулеметы Калашникова, противотанковый гранатомет иностранного производства NLAW и ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В.