Росгвардейцы обнаружили крупный схрон с иностранным оружием и боеприпасами диверсионной группы украинских боевиков в Изюмском районе Харьковской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу Росгвардии сообщило РИА «Новости».

Российские силовики нашли схрон при обследовании района опорного пункта, который обеспечивает движение военных колонн. В лесном массиве обнаружились иностранные противотанковые гранатометы: три американских и по паре турецких и шведских. В том же тайнике нашли боевую экипировку и запасы продовольствия, рассчитанных на несколько суток.

Обнаружение этого схрона позволило сорвать планы украинских диверсантов по нападению на российских военных, подчеркнули в Росгвардии.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с целью защиты мирных жителей Донбасса от агрессии киевского режима. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что необходимо предать суду всех военных преступников, которые стоят за геноцидом русскоязычного населения ДНР и ЛНР.