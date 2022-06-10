10 июня 2022, 13:02
Росгвардейцы изъяли оружие у пособников нацистов в Харьковской области
Росгвардия сообщила об изъятии 17 единиц оружия у пособников ВСУ в Харьковской области
Военнослужащие Росгвардии при проведении адресных мероприятий в одном из населенных пунктов Харьковской области изъяли 17 единиц оружия и три гранаты РГД-5 у пособников украинских военных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Источник фото: Росгвардия
Всего силовики проверили 50 домов региона, задержав трех человек. Также росгвардейцы изъяли у них ведомственные награды ВСУ и документы.
В одном из домовладений росгвардейцы нашли ноутбук с информацией о деятельности подразделений, два комплекса формы украинской армии, пистолет и смотровую трубу.
Накануне сообщалось, что военнослужащие Росгвардии уничтожили около тысячи неразорвавшихся боеприпасов ВСУ в Харьковской области.