Росгвардейцы изъяли оружие у пособников нацистов в Харьковской области

Военнослужащие Росгвардии при проведении адресных мероприятий в одном из населенных пунктов Харьковской области изъяли 17 единиц оружия и три гранаты РГД-5 у пособников украинских военных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Источник фото: Росгвардия

Всего силовики проверили 50 домов региона, задержав трех человек. Также росгвардейцы изъяли у них ведомственные награды ВСУ и документы.

В одном из домовладений росгвардейцы нашли ноутбук с информацией о деятельности подразделений, два комплекса формы украинской армии, пистолет и смотровую трубу.

Накануне сообщалось, что военнослужащие Росгвардии уничтожили около тысячи неразорвавшихся боеприпасов ВСУ в Харьковской области.