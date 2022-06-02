Росгвардеец погиб в Донбассе в бою с иностранными наемниками

Боец подразделения Росгвардии Адам Бисултанов погиб в Донбассе в бою с иностранными наемниками. Среди них был сын члена парламента Британии Бен Грант. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Командир отделения отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа сержант Бисултанов получил несовместимые с жизнью ранения 26 мая, выполняя боевую задачу. Военнослужащий ведомства погиб, спасая своих товарищей.

Росгвардейцы обнаружили группу противника около 09:00. Начался бой. Адам Бисултанов выполнял задачи по прикрытию личного состава. Его БТР подбили из гранатомета. Несмотря на раны, росгвардеец продолжил прикрывать других бойцов, однако очередное попадание в бронетранспортер оказалось для Бисултанова роковым.

Как выяснилось позже, бой велся с группой наемников из Великобритании и США. Камеры запечатлели кадры атаки и одного из бойцов группы наемников — Бена Гранта. Видео, подтверждающее преступления иностранных наемников, передали в военно-следственное управление по Западному военному округу.

Адам Бисултанов родился в селе Гвардейское Надтеречного района Чеченской Республики. Службу по контракту в войсках национальной гвардии проходил с 2012 года. С 24 февраля 2022 года участвовал в спецоперации на Украине.

Командование ходатайствовало о представлении сержанта к награждению орденом Мужества посмертно.