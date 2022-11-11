Спецоперация 11 ноября 2022, 20:40 Рогозин заявил о доверии к Суровикину в вопросе переброски войск с правого берега Днепра Рогозин заявил, что доверяет Суровикину в вопросе переброски войск с правого берега Днепра РИА «Новости»

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Экс-гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в разговоре с РИА «Новости» прокомментировал решение о переброске российских войск с правого берега Днепра. Он заявил, что доверяет в этом вопросе командующему группировкой войск в зоне СВО Сергею Суровикину.

«Я знаю Сергея Владимировича очень хорошо. Он был главнокомандующим ВКС России, а я возглавлял Роскосмос, который создавал материальную основу», — рассказал Рогозин.

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Он добавил, что ему приходилось много работать с Суровикиным. Экс-глава госкорпорации подчеркнул, что полностью доверяет командующему и считает его настоящим генералом.

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«Если он считает, что это необходимо, как бы это ни выглядело крайне печально для многих наших политических обозревателей, то я склонен доверять», — отметил Рогозин.

Он напомнил, что речь идет о приказе, который необходимо выполнять.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские войска завершили вывод соединений с правого берега Днепра. Переброска сил на левый берег реки проходила в Херсонской области.