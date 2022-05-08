Рогозин заявил, что Илон Маск «по-взрослому ответит» за снабжение украинских националистов военной связью

Американскому предпринимателю и основателю компаний SpaceX и Tesla придется «по-взрослому ответить» за причастность к снабжению украинских националистов средствами военной связи. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

Он напомнил: из показаний пленного начальника штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковника Дмитрия Кормянкова следует, что наземное абонентское оборудование спутниковой компании Starlink Илона Маска военными вертолетами доставили боевикам нацбатальона «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России) и морпехам ВСУ в Мариуполь.

По информации Рогозина, доставка и передача ВСУ абонентских ящиков приема-передачи интернета от Starlink осуществлял Пентагон.

«Илон Маск, таким образом, причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи. А за это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака ни включал», — пригрозил Рогозин.

Ранее Роскосмос изменил логотип госкорпорации на Красную Звезду в знак поддержки ВС России и в память о жертвах Великой Отечественной войны.