Спецоперация 23 января 2023, 05:09 Рогозин сообщил о захвате терминалов Starlink в ДНР Рогозин: бойцы ДНР захватили терминалы Starlink, которыми пользовались ВСУ Unsplash

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Бойцы Донецкой Народной Республики захватили в качестве трофеев абонентские терминалы системы спутниковой связи Starlink американского бизнесмена Илона Маска. Ими пользовались украинские военные. Об этом сообщил бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в комментарии РИА «Новости».

Он отметил, что средства космической связи представляют собой особую тему.

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«Мы знаем, какую пользу… и вред для нас принесли системы космической связи Starlink, которыми пользуются ВСУ, и вот эти вот, как раз сами аппараты, само абонентское оборудование. Кстати, оно у нас затрофеено, мы им располагаем», — сказал Рогозин.

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Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров «на коленях» умолял Маска предоставить стране доступ к глобальной системе спутниковой связи Starlink. Об этом он сам в конце декабря рассказал в интервью Associated Press. SpaceX, как указывалось, передала Украине 24 тысячи терминалов Starlink.

Власти Польши в январе также передали Киеву новую партию терминалов Starlink. Украина за последние 10 месяцев получила около 30 тысяч станций спутникового интернета.