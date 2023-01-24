Спецоперация 24 января 2023, 09:05 Рогозин рассказал об использовании гибкого бетона в Донбассе Группа военных советников «Царские волки» применила гибкий бетон для возведения укреплений РИА «Новости»

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Группа советников «Царские волки», оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ДНР и ЛНР, протестировала в Донбассе гибкий бетон как материал для быстрого строительства укреплений и блиндажей. Об этом рассказал РИА «Новости» руководитель группы, экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Блиндаж обкладывают листом такого бетона, при соприкосновении с влагой он застывает и затвердевает. Рогозин назвал технологию «полезной».

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«Гибкий бетон — <…> просто намотанные такие рулоны, которые мы туда привезли, — показал высокую эффективность», — отметил он.

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Глава группы «Царские волки» объяснил, что в Донбассе нет леса и, соответственно, не хватает древесины для возведения укреплений. Поэтому гибкий бетон приходится очень кстати.

«Царские волки» названы в честь отряда российских добровольцев, которые воевали в Боснии и Герцеговине в 1990-х. Группу создали несколько месяцев назад. В ее состав входят опытные военные советники, а также известные в ВС, спецслужбах и коллективах ОПК специалисты по военно-техническим вопросам.