Спецоперация 11 декабря 2022, 17:56 Рогозин показал кадры полета Ка-52 «Аллигатор» в зоне СВО Бывший глава Роскосмоса Рогозин поблагодарил армейскую авиацию за поддержку СВО с воздуха РИА «Новости»

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Встречей «Царских волков» и «Русских аллигаторов» назвал пролет армейского вертолета Ка-52 в зоне проведения специальной военной операции бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Видео с места он опубликовал в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах сотрудники научно-технического центра «Царские волки» стояли около автомобилей, а над ними на низкой высоте пролетел армейский вертолет.

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«Уважаем и гордимся нашими героями — летчиками армейской авиации. Постоянно рассчитываем на их поддержку с воздуха. Спасибо, мужики!» — написал Рогозин.

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В минувшую пятницу, 9 декабря, бывший глава Роскосмоса рассказал, что попал под обстрел со стороны украинских боевиков на Угледарском направлении. Он пояснил, что вместе с коллегами по «Царским волкам» ехал в автомобиле, но в какой-то момент по ним открыли огонь.

Машину пришлось бросить. Участники экспедиции под пулями снайперов и пулеметным обстрелом добрались до линии соприкосновения, где вместе с российскими военными «поработали» по вражеским войскам.