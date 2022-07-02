Рогозин подтвердил, что Роскосмос ведет съемку Украины со спутника

Спутники «Роскосмоса» круглосуточно ведут съемку территорию Украины. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил глава ведомства Дмитрий Рогозин.

«Что касается тех вопросов, которые нам задавали: а где же собственно съемка Украины? Да, конечно, мы эту съемку ведем», — сказал он.

По его словам, что эти материалы помогают Министерству обороны принимать решения по ведению спецоперации России на Украине.

Рогозин отметил, что эти материалы не подлежат обнародованию.

Ранее глава «Роскосмоса» заявлял, что возможность слежения за территорией Украины с помощью российских спутников действительно существует. Однако на тот момент, 18 июня, он не подтвердил о реализации такого варианта. По его словам, спутники России задействованы в контроле стройки космодрома Восточный. Рогозин отметил, что «Роскосмос» ежедневно получает информацию через Научный центр оперативного мониторинга Земли и через оператора «Терра-Тех».