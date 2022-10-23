Рогозин доставил в Донецк зимнее обмундирование для защитников Донбасса | 360°

Спецоперация 23 октября 2022, 16:31 Рогозин доставил в Донецк зимнее обмундирование для защитников Донбасса Экс-гендиректор Роскосмоса Рогозин доставил зимнее обмундирование для солдат в Донецк

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Бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин доставил в Донецк зимнее обмундирование для батальона защитников Донбасса. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Донецк. Доставил в корпус Народной милиции Минобороны ДНР зимнее обмундирование для батальона защитников Донбасса», — написал Рогозин.

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Ранее он уточнял, что, помимо обмундирования, в Донбасс из Москвы доставят теплую и прочную обувь, спальные мешки и термобелье — итого 500 комплектов.

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Дмитрий Рогозин также поделился кадрами, на которых приветствует военнослужащих.

Ранее СМИ сообщали, что после присоединения двух республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в России появится Крымский федеральный округ, во главе которого должен встать «политический тяжеловес». Уточнялось, что главная кандидатура — Дмитрий Рогозин. Однако никаких решений по этому поводу до сих пор не принято. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами 19 октября отметил, что не может сказать, какие решения на этот счет примет глава государства. В начале октября спикер Совфеда Валентина Матвиенко не исключала, что могут быть и «другие форматы».