Рогов предупредил о готовящейся провокации Украины на ДнепроГЭС | 360°

Все новости

Технологии

05 октября 2022, 05:56

Россиянам объяснили, кто может найти их по номеру телефона

Спецоперация

05 октября 2022, 05:42

Рогов предупредил о готовящейся провокации Украины на ДнепроГЭС

Реклама

Спецоперация

05 октября 2022, 05:16

Минпромторг России попросили дать отсрочку от мобилизации для полиграфистов

Мир

05 октября 2022, 05:10

Трамп попросил Верховный суд США запретить изучение изъятых у него при обыске секретных документов

Мир

05 октября 2022, 05:05

Россия нанесет Западу контрудар в ответ на установление потолка цен на нефть — Пушков

Деньги

05 октября 2022, 05:03

Карты системы UnionPay российских банков перестали принимать в Чехии и Испании

Мир

05 октября 2022, 05:01

Европе предрекли потери в 1,5 триллиона евро в борьбе с энергокризисом

Спецоперация

05 октября 2022, 04:33

«Нашли мины в школах и детсадах». Российские саперы рассказали, как ВСУ пытались взорвать мирных жителей ЛНР

Подмосковье

05 октября 2022, 04:28

Школьники представили главе Реутова проект о Москве в годы войны

Спецоперация

05 октября 2022, 05:42

Рогов предупредил о готовящейся провокации Украины на ДнепроГЭС

Член ГСА Запорожской области Рогов: Киев готовит провокации на ДнепроГЭС

Читать 360tv в

Украинские власти могут в любой момент устроить провокацию на Днепровской ГЭС, считает член главного совета (ГСА) администрации Запорожской области Владимир Рогов. Его слова передало РИА «Новости».

«Киевские власти понимают, что Запорожье и де-факто, и де-юре уже Россия, и освобождение оставшейся части Запорожской области лишь вопрос времени. Так что находясь в ожидании нашего наступления, согласно их плану, ДнепроГЭС может стать объектом провокации с целью обвинить во всем Россию», — пояснил он.

Реклама

Рогов заметил, что западные кураторы украинских спецслужб запросили данные учений, проходивших в 2018 году. Тогда моделировались результаты неконтролируемого сброса воды. По его словам, это может быть 20-метровая волна, которая накроет прибрежную часть города.

Реклама

ВСУ регулярно обстреливают важную инфраструктуру, а также жилые районы. Кроме того, украинские солдаты атакуют территорию Запорожской атомной электростанции. Это грозит техногенной катастрофой, однако в Киеве не сделали выводы после трагедии на Чернобыльской АЭС.

Украина

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама