Рогов предупредил о готовящейся провокации Украины на ДнепроГЭС | 360°

Спецоперация 05 октября 2022, 05:42 Поделиться Telegram

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Viber Рогов предупредил о готовящейся провокации Украины на ДнепроГЭС Член ГСА Запорожской области Рогов: Киев готовит провокации на ДнепроГЭС YouTube

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Украинские власти могут в любой момент устроить провокацию на Днепровской ГЭС, считает член главного совета (ГСА) администрации Запорожской области Владимир Рогов. Его слова передало РИА «Новости».

«Киевские власти понимают, что Запорожье и де-факто, и де-юре уже Россия, и освобождение оставшейся части Запорожской области лишь вопрос времени. Так что находясь в ожидании нашего наступления, согласно их плану, ДнепроГЭС может стать объектом провокации с целью обвинить во всем Россию», — пояснил он.

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Рогов заметил, что западные кураторы украинских спецслужб запросили данные учений, проходивших в 2018 году. Тогда моделировались результаты неконтролируемого сброса воды. По его словам, это может быть 20-метровая волна, которая накроет прибрежную часть города.

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ВСУ регулярно обстреливают важную инфраструктуру, а также жилые районы. Кроме того, украинские солдаты атакуют территорию Запорожской атомной электростанции. Это грозит техногенной катастрофой, однако в Киеве не сделали выводы после трагедии на Чернобыльской АЭС.

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