Спецоперация 15 мая 2023, 01:58 Рогов заявил об обстрелах мирных городов в Запорожье со стороны ВСУ Член ВГА Рогов: артиллерия ВСУ обстреливает мирные города и села в Запорожской области РИА «Новости»

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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об обстреле мирных городов и сел в регионе со стороны ВСУ. В Telegram-канале политик уточнил, что атаку ведут из Веселянки, Камышевахи и Заречного.

«В Запорожье громко. В некоторых районах слышны взрывы», — написал председатель движения «Мы вместе с Россией».

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Политик подчеркнул, что ВСУ ведут обстрелы с южных окраин Запорожья. Под удары попали мирные горда и села региона на освобожденной территории.

Рогов предупредил ВСУ об «обратке», которая, по его мнению, обязательно последует за обстрелами. Он припомнил, что украинские военные, хвастающие обстрелами мирного населения, после кричат «А нас за що?!», когда получают ответный огонь по тем позициям, с которых велся обстрел.

Накануне украинские военные ударили из РСЗО «Град» по заводу города Пологи в Запорожской области. Специалисты зафиксировали шесть попаданий. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.