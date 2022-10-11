Рогов заявил о возможности быстрого освобождения занятых украинскими военными позиций | 360°

Спецоперация 11 октября 2022, 07:51 Поделиться Telegram

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Viber Рогов заявил о возможности быстрого освобождения занятых украинскими военными позиций Члена совета ВГА Запорожья Рогов заявил о возможности быстрого освобождения занятых ВСУ РИА «Новости»

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Освобождение занятых на данный момент украинскими силами позиций в Запорожье может произойти в разы быстрее, чем многим кажется. Такое заявление сделал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Наступление украинских войск, по имеющейся информации, может быть приурочено к 14 октября, которое киевский режим считает днями защитника страны и создания Украинской повстанческой армии* (УПА*). Время поджимает боевиков [украинского президента] ВладимираЗеленского, которые хотят реализовать свой план, в том числе по захвату (Запорожской) АЭС, до прихода осенней холодной и дождливой погоды», — сказал Рогов в комментарии РИА «Новости».

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Он подчеркнул, что жители готовы защищать свой регион. При этом 14 октября будет праздноваться День освобождения Запорожья от немецко-фашистских захватчиков, День запорожского казачества и Покров Пресвятой Богородицы.

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Рогов в связи с этим посоветовал ВСУ не тешить себя иллюзиями.

«Освобождение занятых на сегодня ими позиций в Запорожской области может произойти намного быстрее, чем многим кажется», — резюмировал он.

Ранее появилась информация, что украинские власти начали идеологическую и информационную пропаганду наступления на Запорожскую область. По данным властей Запорожья, провокации возможны уже в ближайшее время. Большое количество наемников и военной техники находятся на линии фронта.

*УПА — экстремистская организация, запрещенная в России

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