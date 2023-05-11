Спецоперация 11 мая 2023, 22:24 Рогов заявил о спокойной обстановке в Запорожье на фоне сообщений о наступлении ВСУ РИА «Новости»

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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что обстановка на линии соприкосновения в регионе остается спокойной. Политик в своем Telegram-канале не подтвердил информацию о начале контрнаступления ВСУ.

«Дорогие друзья, информацию о начале полномасштабного наступления [ВСУ] на Запорожском фронте не могу подтвердить. Все наши ребята, стоящие на защите этих рубежей, с кем мне удалось оперативно связаться, также не подтверждают разошедшуюся по Сети информацию», — написал Рогов.

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В соцсетях ранее появились сообщения о начале активных наступательных действий ВСУ в Запорожской области.

Военкор Александр Коц сообщал о возможном начале контрнаступления ВСУ. Он пояснил, что украинские войска начали окружать российские силы на Артемовском направлении, а также прорвались в стороны Берховки и Ягодного. Эскалация началась в районе Соледара.