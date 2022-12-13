Спецоперация 13 декабря 2022, 11:50 Рогов заявил о рекордных темпах уничтожения украинских РСЗО в Запорожье Член совета ВГА Рогов: ВС РФ рекордными темпами уничтожают РСЗО Украины в Запорожье РИА «Новости»

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Вооруженные силы Российской Федерации рекордными темпами уничтожают украинские реактивные системы залпового огня в Запорожской области. Об этом РИА «Новости» сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, за последние дни российские военнослужащие ликвидировали около 15 РСЗО, в том числе HIMARS, MLRS, MARS-II, и радиолокационных станций.

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Рогов напомнил, что российская армия с помощью высокоточного оружия наносит эффективные точечные удары по украинским складам с боеприпасами.

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«Это рекордные показатели по уничтожению вражеских РСЗО за столь короткий срок», — заключил он.

Член совета ВГА региона добавил, что ВС России наносят упреждающие удары по скоплению живой силы и техники противника на Запорожском направлении.

С начала декабря Минобороны России не раз сообщало об успехах военных на этом направлении. Например, 9 декабря стало известно об уничтожении шести украинских РСЗО.