Спецоперация 02 июля 2023, 08:09 Рогов заявил о подготовке ВСУ ко второму этапу контрнаступления Член ВГА Рогов: ВСУ готовятся ко второму этапу контрнаступления в Запорожской области Официальный сайт президента Украины

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Вооруженные силы Украины в ближайшие дни попытаются начать второй этап контрнаступления в Запорожской области. Об этом РИА «Новости» сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Враг готов уже ко второму этапу полномасштабного наступления. Оно может начаться со дня на день, в любой момент», — сказал он.

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Рогов рассказал, что украинские войска сейчас проводят маневрирование и перегруппировку. По его словам, так ВСУ хотят запутать российскую разведку. Рогов добавил, что за месяц противник провел огромное число различных маневров, чтобы изучить реакцию взаимодействия подразделений ВС России, а также ведет обстрелы инфраструктуры в тылу. Он отметил, что главный удар украинские войска могут нанести на любом участке.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков предположил, что украинские власти готовят к сдаче Сумы и Харьков. По его словам, сейчас из этих городов началась эвакуация крупных предприятий, а противник укрепляет вторую линию обороны.