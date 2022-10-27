Рогов заявил, что Запорожскую АЭС при необходимости можно быстро запустить | 360°

Спецоперация 27 октября 2022, 09:03 Рогов заявил, что Запорожскую АЭС при необходимости можно быстро запустить Член ГСА Запорожской области Рогов: ЗАЭС можно оперативно запустить при необходимости РИА "Новости"

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Запорожскую атомную электростанцию можно быстро запустить при необходимости, АЭС в данный момент не генерирует электроэнергию. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в комментарии РИА «Новости».

«Запорожская АЭС на сегодня не генерирует электроэнергию. Сейчас она находится в состоянии холодной остановки реакторов, но при необходимости ее можно оперативно и достаточно быстро перезапустить для генерации электроэнергии», — сказал он.

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ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, она является крупнейшей атомной электростанцией на территории Европы.

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АЭС с марта 2022 года находится под контролем российских военных. Представители МИД заявили, что это необходимо для недопущения утечки радиоактивных и ядерных материалов. Украинские силы продолжают обстреливать Энергодар, в котором находится Запорожская атомная электростанция, а также прилегающую к городу территорию ЗАЭС и окрестные села.