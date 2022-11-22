Спецоперация 22 ноября 2022, 09:51 Рогов заявил, что Запорожская область готова к отражению наступления ВСУ Член ВГА Рогов: Запорожская область готова отразить наступление украинских войск РИА «Новости»

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Запорожская область может отразить наступление Вооруженных сил Украины. Такое заявление сделал член главного совета администрации региона, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в комментарии РИА «Новости».

«Возведена надежная линия обороны. Боевой дух и возможности дать отпор противнику у нашей армии есть. Никто даже мысли не допускает уступать», — сказал он.

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По его словам, российская группировка остается на этом участке и регулярно усиливается.

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Ранее, 21 ноября, Рогов сообщил о нанесении ударов ВС России по местам, где в регионе находились украинские военные. Он подчеркнул, что артиллерия и ВКС отлично отработали задачи по огневым позициям и военным целям в Орехове, Гуляйполе, Малой Токмачке, Степногорске, Железнодорожном и Червоном.

Ситуация в Запорожской области остается непростой, но стабильной. Россия ожидает, что Украина в ближайшее время может начать наступление.