Спецоперация 13 декабря 2022, 13:58 Рогов заявил, что ВСУ продолжают стягивать РСЗО к Запорожскому направлению Член главы ВГА Рогов: ВСУ стягивают РСЗО на Запорожское направление Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

ВСУ по-прежнему стягивают реактивные системы залпового огня на Запорожское направление, будто желая продемонстрировать свою оснащенность ими. Об этом ТАСС рассказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«ВСУ <…> подтянули и „Ураган“, и „Ольху“, помимо тех же HIMARS, MARS-II, MLRS. Такое ощущение, что хотят доказать, что все у них с РСЗО хорошо после того, как российские силы накрыли их большое количество», — поделился Рогов.

Реклама

Он напомнил, что над Жевтневым, Новогоровкой и Комсомольским сбили 10 реактивных снарядов РСЗО.

Реклама

Ранее Владимир Рогов констатировал рекордные темпы уничтожения украинских реактивных систем залпового огня в Запорожской области. Он добавил, что Вооруженные силы России наносят упреждающие удары по живой силе и технике ВСУ на этом направлении. За несколько дней удалось разбить около 15 украинских РСЗО.

Российская армия продвигается вперед на всей линии боевого соприкосновения.