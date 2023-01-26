Спецоперация 26 января 2023, 00:59 Рогов сообщил о взрыве в подконтрольной Киеву части Запорожской области Рогов: громкий одиночный взрыв прозвучал в подконтрольном ВСУ Вольнянске РИА «Новости»

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В ночь на 26 января в городе Вольнянске Запорожской области, который находится под контролем ВСУ, прозвучал громкий одиночный взрыв, сообщил в Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«По заявлениям представителей режима Зеленского, работает ПВО, что представляет наибольшую угрозу для мирного населения. После взрыва зазвучала воздушная сирена», — написал Рогов.

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Российские военные с 10 октября наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины, чтобы замедлить ВСУ. После взятия Соледара, о чем стало известно 11 января, военнослужащие ВС РФ стали наступать по разным направлениям. Позднее украинское командование признало отступление из Соледара.

Российская армия успешно выполняет боевые задачи в зоне СВО. На фоне этого западные страны объявили о новой помощи Украине. США планируют передать Киеву танки Abrams, ряд европейских государств — немецкие танки Leopard. Страны НАТО фактически оказались втянуты в украинский конфликт.