Рогов сообщил о переброске бригад ВСУ на Запорожское направление | 360°

Спецоперация 24 октября 2022, 11:55 Рогов сообщил о переброске бригад ВСУ на Запорожское направление Член администрации Рогов: ВСУ перебросили аэромобильные бригады под Запорожье РИА "Новости"

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Аэромобильные бригады Вооруженных сил Украины перебросили из Винницкой и Житомирской областей на Запорожское направление. Такое заявление сделал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, написал ТАСС.

«Перебрасывается техника в виде танков, БМП. Что еще интересно — прибывают даже аэромобильные бригады из Житомира и Винницкой области», — рассказал Рогов.

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По его словам, усиление позиций и активная переброска техники говорит о подготовке противника к наступлению.

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Рогов добавил, что перевозивший сотрудников Запорожской АЭС (ЗАЭС) автобус являлся целью обстрела Энергодара со стороны ВСУ.

«Этот автобус ходит по конкретному маршруту и по конкретному расписанию. Поэтому целью обстрела Энергодара со стороны боевиков [президента Украины Владимира] Зеленского была не только гостиница, но и этот автобус», — подчеркнул он.

Накануне украинские силы атаковали Энергодар, под огнем оказалась гостиница.