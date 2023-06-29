Спецоперация 29 июня 2023, 09:30 Рогов сообщил о новой атаке ВСУ на Ореховском направлении Член совета ВГА Рогов: ВСУ вновь пытаются атаковать на Ореховском направлении РИА «Новости»

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ВСУ сегодня утром предприняли очередную попытку наступления на Ореховском направлении в Запорожской области, в районе села Работино, однако ВС России успешно обороняются. Об этом в своем Telegram-канале написал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, украинские войска активно задействуют артиллерию, пехоту и бронетехнику для «отработки» по российским позициям в формате «карусели». ВСУ стараются продвинуться и вернуть потерянные земли любой ценой, невзирая на потери, подчеркнул Рогов.

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«Русские воины держат активную оборону. Помимо артиллерии, работают минометы и идет стрелковый бой высокой интенсивности», — добавил он.

Член совета ВГА Запорожской области констатировал, что Работино по-прежнему контролируют российские силы.

Ранее он рассказывал, что ВС России сбросили авиабомбы на места скопления ВСУ на Ореховском направлении, чтобы помешать им перебросить вооружение и подкрепление войскам, наступающим на Работино.