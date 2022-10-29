Рогов сообщил о мощном взрыве в Запорожье | 360°

Спецоперация 29 октября 2022, 14:16 Рогов сообщил о мощном взрыве в Запорожье Член ВГА Рогов: на ставшем базой для иностранных наемников заводе Запорожья раздался взрыв Соцсети

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В Запорожье, которое находится под контролем Вооруженных сил Украины, произошел мощный взрыв. Он прогремел на комбинате, ставшем базой для иностранных наемников. Об этом сообщил член совета региональной администрации и руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«В Запорожье громко! Сегодня, около 12:25, в областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, прозвучал объемный громкий взрыв», — написал Рогов.

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Он обратил внимание, что в небо над местом происшествия поднялся большой столб дыма.

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Рогов уточнил, что взрыв произошел на Запорожском алюминиевом комбинате. По имеющимся данным, предприятие стало базой для украинского «Иностранного легиона».

«И ранее на комбинате уже были откалиброваны около 150 иностранных боевиков, а также большое количество техники и боеприпасов», — заявил член Запорожской ВГА.

Глава подконтрольной президенту Украины Владимиру Зеленскому Запорожской областной военной администрации Александр Старух указал в своем Telegram-канале на повреждение объекта критической инфраструктуры, но конкретики не привел.

В середине октября высокоточными ударами в районе города Запорожье российские военные уничтожили штаб националистического формирования «Правый сектор»*, узел связи нацбата «Азов»** и два пункта временной дислокации иностранных наемников, написала kp.ru.

**«Азов», *«Правый сектор» — террористические, экстремистские организации, запрещены в РФ.