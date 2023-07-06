Спецоперация 06 июля 2023, 23:14 Рогов сообщил о мощном ударе по объектам ВСУ в Сумах Член ВГА Запорожской области Рогов сообщил об ударе по объектам ВСУ в Сумах SANA

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Российские беспилотники и авиация атаковали объекты ВСУ в городе Сумы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он отметил, что взрывы прогремели на севере города в районе промзоны, где находятся склады в боеприпасами украинской армии.

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«Во время предыдущего удара в Сумах было поражено региональное управление СБУ, что был вынужден признать даже Зеленский», — напомнил Рогов.

Удар по зданию СБУ в Сумах российские войска нанесли в понедельник, 3 июля. Воздушную тревогу в городе объявили с утра и продлилась она два часа.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате взрыва в здании службы безопасности страны есть раненые и погибшие. Он подчеркнул, что это стало возможным из-за нехватки систем противовоздушной обороны.

По данным государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в разрушенном здании погибли два человека, еще 15 получили ранения.