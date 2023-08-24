Спецоперация 24 августа 2023, 22:12 Рогов сообщил о многотысячных потерях украинской группировки «Марун» Рогов: ВС ликвидировали тысячи боевиков группировки «Марун» РИА «Новости»

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Элитная группировка украинских войск «Марун» столкнулась с колоссальными потерями личного состава. Об этом заявил Владимир Рогов в интервью РИА «Новости».

Он отметил, что ВС России ликвидировали тысячи боевиков, на вооружении которых стояла лучшая западная техника, в том числе танки Leopard.

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«Минимум две трети элитной тактической группировки украинских боевиков „Марун“ уже брошена в бой. Их потери исчисляются тысячами», — отметил Рогов.

Украинскому подразделению поставили задачу взять штурмом село Работино и провести дальнейший захват города Токмак, добавил политик.

Врио главы Запорожской области 24 августа заявил, что ВС России уничтожили все боеспособные части на направлении, в том числе группировку «Марун». Он также заявил, что украинская армия начала перегруппировку войск в районе села Работино.

Балицкий 22 августа озвучил потери ВСУ на Запорожском направлении за 10 дней, сообщил сайт kp.ru. Украинская армия лишилась полутора тысяч военных, отметил он. Кроме того, ВС РФ ликвидировали значительное количество вражеской техники.