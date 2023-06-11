Спецоперация 11 июня 2023, 02:41 Рогов сообщил, что ВСУ готовятся к новым атакам на Запорожскую область Рогов: ВСУ по нарастающей готовятся к новым атакам на Запорожском направлении РИА «Новости»

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Глава общественного запорожского объединения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о подготовке ВСУ новых атак на Запорожском направлении. Эти попытки идут по нарастающей, отметил политик в интервью РИА «Новости».

«Вечером они провели массированную артподготовку по нашим позициям, используя в районе Орехова дымовую завесу, вероятно, для прикрытия переброски бронетехники», — рассказал Рогов.

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Он добавил, что ситуация на позициях и вдоль линии передовой остается контролируемой.

Украинское командование в последние дни увеличило численность группировки на Запорожском направлении. Она составляет более 100 тысяч человек. Основная масса расположилась на достаточном расстоянии от линии соприкосновения на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Днепропетровской областей.

Накануне Владимир Рогов заявил о нескольких взрывах, прогремевших в Запорожье. Согласно информации официального ресурса для оповещения населения, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях.