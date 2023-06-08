Спецоперация 08 июня 2023, 08:49 Рогов рассказал о трехдневных попытках ВСУ пойти в наступление на Запорожском направлении Глава движения Рогов: ВСУ 3-4 дня пытались пойти в наступление на Запорожском направлении РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские войска перешли к полномасштабному наступлению на Запорожском направлении. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сказал в эфире «Соловье live», что они предприняли первые попытки три-четыре дня назад, сообщил ТАСС.

«По сути, на мой взгляд, идет попытка полномасштабного наступления на протяжении трех дней, даже четырех», — сказал он.

Реклама

Активные боевые действия около Времевского выступа на стыке Запорожской области и ДНР начались 4 июня, на следующий день Вооруженные силы Украины бросили в этот район дополнительные силы. Ночью 8 июня они перешли в танковое наступление, одновременно атаковав Токмак и Мелитополь.

Незадолго до этого украинские войска стянули в Запорожье бронетехнику и устроили отвлекающий маневр — днем бесцельно перебрасывали ее с места на место, а ночью возвращали в пункты дислокации.