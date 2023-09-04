Спецоперация 04 сентября 2023, 02:44 Рогов рассказал о положении российских войск на Запорожском направлении Рогов: российская армия удерживает линию обороны в Запорожской области РИА «Новости»

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ВСУ не прорвали даже первую линию обороны на Запорожском направлении, российская армия удерживает свои позиции. Об этом РИА «Новости» рассказал глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Боевики ВСУ продолжают разбивать о первую линию обороны лоб в прямом и переносном смыслах, закидывая ее телами погибших украинских солдат и горящей техникой», — заявил Рогов.

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По его словам, ВСУ сосредотачивают силы между селами Вербовое и Работино и пытаются вклиниться в линию обороны. Но российская армия пресекает эти попытки, в результате чего противник несет колоссальные потери и не может продвинуться вперед.

«Наши ребята — герои!» — заключил Владимир Рогов.

В пятницу, 1 сентября, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ потеряли больше 150 человек при попытке зайти в Работино.