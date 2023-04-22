22 апреля 2023, 16:46
Рогов рассказал о массовых переходах военных ВСУ на сторону России
Член совета ВГА Рогов: в Запорожской области участились переходы бойцов ВСУ на сторону РФ
В Запорожской области наблюдаются случаи массового перехода бойцов украинской армии на сторону России. Об этом РИА «Новости» сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, подобные случаи участились в последнее время. К примеру, на днях добровольно сдались в плен восемь военнослужащих солдат из 110-й бригады территориальной обороны.
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«Люди больше не хотят воевать за режим Зеленского», — отметил Рогов.
Чиновник добавил, что украинские власти, учитывая пророссийские взгляды жителей на подконтрольной им части Запорожской области, теперь перебрасывают туда бойцов из западных частей Украины.
Минобороны России в начале апреля сообщило о добровольной сдаче в плен под Авдеевкой 14 военнослужащих подразделения 53-й механизированной бригады ВСУ. Один из бойцов ЧВК «Вагнер» рассказал, как им вчетвером удалось уговорить украинских военных сложить оружие. В итоге к ним вышли 12 солдат. Военный отметил, что они часто ведут переговоры с бойцами ВСУ и уговаривают их сдаться в плен ради семей.
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Армия
Специальная военная операция РФ на Украине
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