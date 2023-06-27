27 июня 2023, 02:26
Рогов предупредил о возможных попытках ВСУ срезать Времевской выступ
ВСУ могут попытаться срезать Времевской выступ, если ситуация на Запорожском направлении не изменится. Об этом предупредил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
Рогов отметил, что на Времевском выступе идут тяжелые бои. Российские войска отразили четыре атаки ВСУ в районе населенного пункта Роанополь. Противник находится в самом селе, а также в Левадном и Макаровке.
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«Если такая конфигурация на данном участке фронта будет сохраняться и дальше, то высока вероятность того, что противнику удастся срезать Времевский выступ», — заявил Рогов.
На всей линии боевого соприкосновения обстановка напряженная, но контролируемая, отметил чиновник. Рогов добавил, что российская армия находится в активной обороне. Практически по всей линии боевого соприкосновения идут артиллерийские дуэли.
Днем ранее Рогов назвал обстановку на Запорожском направлении напряженной. Он перечислил успехи российской армии на фронте.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Запорожье
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