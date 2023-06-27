Спецоперация 27 июня 2023, 02:26 Рогов предупредил о возможных попытках ВСУ срезать Времевской выступ РИА «Новости»

Читать 360tv в

ВСУ могут попытаться срезать Времевской выступ, если ситуация на Запорожском направлении не изменится. Об этом предупредил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Рогов отметил, что на Времевском выступе идут тяжелые бои. Российские войска отразили четыре атаки ВСУ в районе населенного пункта Роанополь. Противник находится в самом селе, а также в Левадном и Макаровке.

Реклама

«Если такая конфигурация на данном участке фронта будет сохраняться и дальше, то высока вероятность того, что противнику удастся срезать Времевский выступ», — заявил Рогов.

На всей линии боевого соприкосновения обстановка напряженная, но контролируемая, отметил чиновник. Рогов добавил, что российская армия находится в активной обороне. Практически по всей линии боевого соприкосновения идут артиллерийские дуэли.

Днем ранее Рогов назвал обстановку на Запорожском направлении напряженной. Он перечислил успехи российской армии на фронте.