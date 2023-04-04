Спецоперация 04 апреля 2023, 08:57 Рогов предположил, что ВСУ прощупывают почву для наступления ударами по Мелитополю Член запорожского ГСА Рогов: ВСУ ударами по Мелитополю прощупывают почву для наступления РИА «Новости»

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Украинские боевики пытаются разведать обстановку для подготовки наступления, поэтому стали чаще бить по Мелитополю. Такое предположение ТАСС высказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его мнению, запорожское направление станет для украинских войск приоритетным.

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«Увеличение числа ударов по Мелитополю связано с тем, что ВСУ прощупывают территорию и готовятся к наступлению», — констатировал Рогов.

Он добавил, что контратака может начаться в любой момент.

Утром 3 апреля в Мелитополе взорвался автомобиль, пострадал бывший глава поселка Акимовка Максим Зубарев. Врачи оценили его состояние как тяжелое. Глава Мелитопольского района Андрей Сигута назвал происшествие терактом.

За день до этого ВСУ ударили по городу кассетными боеприпасами. Пострадали шесть человек, один из них был в крайне тяжелом состоянии. Снаряд угодил в локомотивное депо. Также повреждения получила многоэтажка.