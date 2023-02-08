Спецоперация 08 февраля 2023, 09:56 Рогов предложил сдвинуть линию фронта на 150 километров из-за поставок ракет Украине Представитель Запорожской области Рогов предложил сдвинуть линию фронта на 150 километров РИА «Новости»

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Линию боевого соприкосновения стоит отодвинуть вглубь «поступраинского пространства» на 150 километров из-за поставок киевскому режиму дальнобойных ракет. Такое заявление сделал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью РИА «Новости».

Он обратил внимание на то, что бомбы GLSDB могут преодолеть расстояние в 150 километров. Он призвал не ждать, когда такое произойдет, а действовать на упреждение. У врагов, по его словам, не должно появиться возможности нанести ущерб российской стороне.

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«Сегодня актуальным является вопрос переноса линии фронта вглубь территории постукраинского пространства, подконтрольного режиму [президента Украины Владимира] Зеленского, на 150 километров», — подчеркнул Рогов.

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Представитель Запорожской области высказал мысль, что такая мера даст возможность обезопасить освобожденные части новых регионов РФ и территории, которые сейчас находятся в тылу. По его словам, противник может дотянуться не только до Бердянска, Энергодара и Мелитополя, но и до Таганрога, Курчатова, Луганска, Армянска, Джанкоя, Белгорода, Курска.