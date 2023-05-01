Спецоперация 01 мая 2023, 03:03 Рогов подтвердил удары ВС России по складам ВСУ в Павлограде Рогов: российские силы атаковали склады и инфраструктуру ВСУ в Павлограде РИА «Новости»

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Российские силы нанесли удар по складам и инфраструктуре Вооруженных сил Украины в Павлограде в Днепропетровской области. Об этом сообщил член военно-гражданской администрации Запорожской области и глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

«В Павлограде массовые прилеты по железнодорожной инфраструктуре и складам с боевыми комплектами и горюче-смазочными материалами», — написал он.

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По словам Рогова, украинские бойцы копили их для контрнаступления. Украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Павлограде после прилета снаряда. По данным агентства УНИАН, на месте произошел крупный пожар.

Ранее в Telegram-канале «Военкоры Русской весны» сообщалось, что российские военнослужащие нанесли удар по транспортному узлу украинских военных в Павлограде, после этого на складах с боеприпасами произошла детонация. Также под огонь попали железнодорожные составы.

В этот же день, 30 апреля, два взрыва прогремели и в Бердянске. По данным Рогова, они произошли в разных частях города.